США назвали ЕС условия предоставления кредита Украине с погашением из российских активов

Bloomberg: США предоставят кредит Киеву, если ЕС скорректирует санкции против РФ

США назвали условие, при котором они готовы предоставить Украине кредит на 20 миллиардов долларов с погашением из замороженных активов Центробанка России в рамках крупного пакета помощи от G7. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, Соединенные Штаты хотят, чтобы Европейский союз (ЕС) скорректировал антироссийские санкции, в частности, увеличил срок их действия. Если же Брюссель не пойдет на эти меры, Вашингтон все равно предоставит Киеву кредит, но на меньшую сумму, говорится в публикации.

«Масштаб их вклада будет зависеть о того, какие могут прийти от ЕС заверения того, что российские активы останутся замороженными», — отмечает издание со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В материале также говорится о том, что Еврокомиссия предупредила государства-члены блока о необходимости завершить работу над законодательным оформлением срока заморозки российских активов к концу октября.

Ранее 30 стран-членов ООН из 193 поддержали декларацию G7 «о поддержке восстановления Украины». Подписанты в частности обязуются поддерживать стремление стран Запада сохранять российские активы замороженными, пока Россия «не заплатит за ущерб, нанесенный Украине».

