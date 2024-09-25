Декларацию G7 об Украине поддержали 30 стран ООН из 193

Белый дом: декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран ООН из 193

Декларацию «Большой семерки» (G7) «о поддержке восстановления Украины» поддержали 30 стран-членов ООН из 193. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент [США Джо] Байден объявит, что более 30 стран и Европейский союз присоединились к этой исторической декларации. Совместно с международными партнерами мы остаемся привержены предоставлению военной, бюджетной, гуманитарной помощи Украине и поддержке в реконструкции», — указано в сообщении.

Отмечается, что подписанты декларации обязуются поддерживать стремление стран Запада сохранять российские активы замороженными, пока Россия «не заплатит за ущерб, нанесенный Украине». Помимо этого, они соглашаются продолжать работу над предоставлением Киеву кредита на 50 миллиардов долларов до конца текущего года.

Ранее грузинская делегация не поддержала аплодисментами выступление президента США Джо Байдена в ООН по Украине. В ходе выступления он заявил, что его страна не остановит поддержку Киева, пока Украина не получит стабильный мир на основе принципов устава ООН.