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19:32, 25 сентября 2024Бывший СССР

Грузия оставила без аплодисментов выступление Байдена по Украине

«Украинская правда»: Грузия не аплодировала выступлению Байдена по Украине

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Грузинская делегация не поддержала аплодисментами выступление президента США Джо Байдена в Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Президент США в ходе выступления заявил, что его страна не остановит поддержку Киева, пока Украина не получит стабильный мир на основе принципов устава ООН. Многие присутствовавшие в зале отреагировали аплодисментами, но вся грузинская делегация осталась неподвижной.

Ранее премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в последний момент исключили из списка приглашенных на прием к Байдену иностранных лидеров. Визит был отменен по инициативе американской стороны из-за риторики грузинского правительства и его «шокирующего неуважения к демократии и воле грузинского народа».

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      Илья Таксюр
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