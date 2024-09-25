Грузия оставила без аплодисментов выступление Байдена по Украине

«Украинская правда»: Грузия не аплодировала выступлению Байдена по Украине

Грузинская делегация не поддержала аплодисментами выступление президента США Джо Байдена в Организации Объединенных Наций (ООН) по Украине. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

Президент США в ходе выступления заявил, что его страна не остановит поддержку Киева, пока Украина не получит стабильный мир на основе принципов устава ООН. Многие присутствовавшие в зале отреагировали аплодисментами, но вся грузинская делегация осталась неподвижной.

Ранее премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в последний момент исключили из списка приглашенных на прием к Байдену иностранных лидеров. Визит был отменен по инициативе американской стороны из-за риторики грузинского правительства и его «шокирующего неуважения к демократии и воле грузинского народа».