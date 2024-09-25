Байден в последний момент отказался принимать премьера Грузии

Премьер-министра Грузии Кобахидзе исключили из списка приглашенных к Байдену

Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в последний момент исключили из списка приглашенных иностранных лидеров на прием к президенту Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдену. Об этом сообщает издание Georgian Times.

Традиционная встреча глав государств и делегаций с американским лидером проходит в Белом доме во время недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Грузинская делегация во главе с Кобахидзе числились в списке приглашенных.

В последний момент их визит был отменен по инициативе американской стороны из-за риторики грузинского правительства в последнее время. «Недавние действия и заявления грузинского правительства свидетельствуют о шокирующем неуважении к демократии и воле грузинского народа», — объяснили в Белом доме отмену приглашения Кобахидзе в Белый дом.

По словам представителей администрации Байдена, решение правящей партии «Грузинская мечта» о запрете оппозиционных партий стало одним из последних поводов исключения премьера Грузии из списка приглашенных.

Ранее Ираклий Кобахидзе объявил о том, что отдаст под суд оппозиционную партию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) после парламентских выборов. По словам политика, причиной такого действия является война 2008 года.