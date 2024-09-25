Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 25 сентября 2024Бывший СССР

Байден в последний момент отказался принимать премьера Грузии

Премьер-министра Грузии Кобахидзе исключили из списка приглашенных к Байдену

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в последний момент исключили из списка приглашенных иностранных лидеров на прием к президенту Соединенных Штатов Америки (США) Джо Байдену. Об этом сообщает издание Georgian Times.

Традиционная встреча глав государств и делегаций с американским лидером проходит в Белом доме во время недели Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Грузинская делегация во главе с Кобахидзе числились в списке приглашенных.

В последний момент их визит был отменен по инициативе американской стороны из-за риторики грузинского правительства в последнее время. «Недавние действия и заявления грузинского правительства свидетельствуют о шокирующем неуважении к демократии и воле грузинского народа», — объяснили в Белом доме отмену приглашения Кобахидзе в Белый дом.

По словам представителей администрации Байдена, решение правящей партии «Грузинская мечта» о запрете оппозиционных партий стало одним из последних поводов исключения премьера Грузии из списка приглашенных.

Ранее Ираклий Кобахидзе объявил о том, что отдаст под суд оппозиционную партию бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД) после парламентских выборов. По словам политика, причиной такого действия является война 2008 года.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Болиев
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал один способ завершения конфликта

      В Кремле прокомментировали проведение Китаем ракетных испытаний

      Пассажирка самолета облизала упавшую на пол пустышку ребенка и тяжело заболела

      Глава МВД России оценил ущерб от преступлений в киберпространстве в России

      В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом

      Производитель дихлофоса ответил на версию о причастности к отравлению под Красноярском

      В Марокко обнаружили древнейшее земледельческое общество

      Замминистра спорта российского региона арестовали по делу о коррупции

      Известная 61-летняя актриса посетила модный показ в прозрачном платье без бюстгальтера

      Из России захотели выгнать священника известной петербургской церкви

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше