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13:21, 27 августа 2024Бывший СССР

Украина потребовала 50 миллиардов долларов от G7

Премьер-министр Шмыгаль: Украине потребуется 50 миллиардов долларов от G7
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Украине необходимо получить 50 миллиардов долларов до конца года от G7 и Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль во время форума «Украина-2024. Независимость».

«Это должно быть 50 миллиардов долларов. Украина должна получить их не позднее конца этого года. Эти средства должны быть безусловными для Украины (без привязки к каким-либо реформам — прим. «Ленты.ру»)», — заявил глава кабмина Украины. Финансовая помощь, по словам Шмыгаля, должна быть беспроцентной и не влиять на увеличение государственного долга. Все средства он обещал использовать на любые нужды.

Шмыгаль также добавил, что все деньги могут пойти на компенсации пострадавшим от боевых действий и на закупку нового оружия. Странам G7 и Европейского союза необходимо найти консенсус о предоставлении этих денег, добавил он.

Ранее Шмыгаль назвал вступление Украины в состав ЕС условием справедливого мира.

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      Алевтина Запольская
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