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12:22, 27 августа 2024Бывший СССР

Премьер Украины назвал вступление в ЕС условием справедливого мира

Шмыгаль: вступление Украины в ЕС является условием справедливого мира
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Yves Herman / Globallookpress.com

Вступление Украины в состав Евросоюза (ЕС) является справедливым условием мира. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, переговоры о вступлении в организацию являются целью Украины в первом полугодии 2025 года. «Есть решение про начало переговоров о нашем вступлении в Евросоюз. Идет скрининг, анализ нашего законодательства», — заявил премьер.

По его словам, открыть все разделы переговоров и двигаться во всех направлениях относительно вступления в ЕС у Украины получится во время председательствования Польши.

Ранее представитель Киева в ЕС Всеволод Ченцов заявил, что важной точкой в деле вступления Украины в альянс выступает формирование следующего состава Европейской комиссии этой осенью. Он отметил, что позитивным ожиданиям способствует избрание в Еврокомиссию долгосрочных «союзников Украины», в частности Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

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      Валентин Карант
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