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13:22, 23 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о следующих шагах по присоединению к ЕС

Представитель Киева в ЕС: в течение пары месяцев будут шаги по присоединению
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Johanna Geron / Reuters

В течение пары месяцев, вероятно, будут предприняты новые шаги по присоединению Украины к Европейскому союзу (ЕС). Об ожидании таких шагов в интервью для Euroactiv рассказал представитель Киева в ЕС Всеволод Ченцов.

Дипломат считает важной точкой в деле вступления Украины в альянс формирование следующего состава Европейской комиссии этой осенью. «[Надеюсь, что] политика расширения останется одним из ключевых геополитических приоритетов повестки дня ЕС», — говорится в публикации.

Он отметил, что позитивным ожиданием способствует избрание в Еврокомиссию долгосрочных «союзников Украины», в частности Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

Ранее в Брюсселе не увидели противоречия во вступлении Украины в ЕС и атаке украинских войск на Курскую область. По словам представителя европейской внешнеполитической службы Петера Стано, Киев «просто защищает себя».

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      Глеб Палехов
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