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15:49, 20 августа 2024Мир

В Европе не нашли противоречий во вступлении Украины в ЕС и атаке ВСУ на Курскую область

Стано: атака ВСУ на Курскую область не нарушит процесс вступления Украины в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область не повлияет и не нарушит процесс вступления Киева в состав Европейского союза (ЕС). Об этом заявил представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано, его слова приводит Reuters.

«Украина имеет право защищать себя, это никак не влияет на процесс по вступлению в ЕС», — прокомментировал представитель в ходе брифинга ведомства.

Ранее полковник Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер заявил, что ВСУ своей вылазкой в направлении Курска хотели отвлечь внимание от катастрофического положения украинской армии в Донецкой народной республике. По мнению Райснера, Россия «беспрепятственно продвигается вперед», в то время как ВСУ расходуют «ценные резервы, которые необходимы в Донбассе».

19 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американская администрация продолжает отрицать причастность Вашингтона к планированию или подготовке атаки ВСУ на Курскую область.

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      Виктория Кондратьева
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