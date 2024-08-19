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23:44, 19 августа 2024Мир

Белый дом отказался обсуждать атаку ВСУ в Курской области

Белый дом: США не причастны к подготовке атаки на Курскую область
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Американская администрация продолжает отрицать причастность Вашингтона к планированию или подготовке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

Она отказалась обсуждать украинские военные операции и отметила, что действия ВСУ должно комментировать украинское руководство. «Мы никоим образом не причастны к планированию или подготовке этой операции», — добавила она.

Представитель администрации президента США Джо Байдена не стала комментировать возможность снятия ограничений на нанесение ударов американскими вооружениями вглубь России.

Ранее сообщалось, что ВСУ могут готовиться к прорыву в Курской области со стороны Теткино и украинского Глухова.

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      Марина Совина
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