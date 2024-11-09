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03:14, 9 ноября 2024Мир

Великобритания повысит расходы на оборону ради Трампа

The Daily Telegraph: Британия повысит расходы на оборону до 2,5% ВВП ради Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер собирается объявить об увеличении расходов на оборону до 2,5 процента ВВП через несколько недель после инаугурации Дональда Трампа в качестве президента США в январе 2025 года, сообщает газета The Daily Telegraph.

Издание со ссылкой на источники в правительстве отмечает, что такой шаг будет сделан для улучшения отношений с Трампом. Заявление о повышении расходов на оборону до 2,5 процента с нынешних 2,2 процента, вероятно, будет сделано весной 2025 года.

В случае, если решение будет принято, Великобритания переместится с восьмой на четвертую строчку среди 32 стран НАТО по уровню расходов на оборону.

Раннее Трамп подал в независимую Федеральную избирательную комиссию жалобу на Лейбористскую партию Великобритании, уличив их в «нелегальном спонсировании избирательной кампании» кандидата от демократов Камалы Харрис и вмешательстве в ее ход. В свою очередь, глава лейбористов и действующий британский премьер Кир Стармер, заявил, что члены его партии «работали волонтерами в свободное время».

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