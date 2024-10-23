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09:13, 23 октября 2024Мир

Трамп уличил Британию в иностранном вмешательстве в выборы США

FT: Трамп уличил лейбористов Британии в нелегальном спонсировании Харрис

Фото: Carlos Barria / Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп подал в независимую Федеральную избирательную комиссию жалобу на Лейбористскую партию Великобритании, уличив их в «нелегальном спонсировании избирательной кампании» кандидата от демократов Камалы Харрис и вмешательстве в ее ход. Об этом со ссылкой на юристов Трампа сообщает британская газета Financial Times (FT).

«Раньше, когда представители британского правительства пытались "ходить по домам" в Америке, это заканчивалось для них не очень хорошо», — говорится в жалобе юристов. Также в ней говорится, что для помощи в предвыборной кампании Лейбористская партия отправила в США собственных сотрудников: главу аппарата премьера Британии Моргана МакСуини, главу по партийной стратегии Дебору Мэттинсон и Мэтью Дойла, директора по коммуникациям Даунинг-стрит. При этом сама Харрис «охотно приняла эту помощь».

В свою очередь, глава лейбористов, действующий британский премьер Кир Стармер, заявил, что члены его партии «работали волонтерами в свободное время».

Ранее кандидат в президенты США от Демократической партии и действующий вице-президент Камала Харрис снова выступила с заявлением, что в случае победы ее оппонента-республиканца Дональда Трампа российский лидер Владимир Путин «будет восседать в Киеве».

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      Виктория Кондратьева
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