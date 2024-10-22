Харрис предрекла Путину будущее в Киеве при победе Трампа

Харрис: Путин будет восседать в Киеве при победе Трампа на выборах в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии и нынешний вице-президент Камала Харрис снова выступила с заявлением, что в случае победы ее оппонента-республиканца Дональда Трампа российский лидер Владимир Путин «будет восседать в Киеве». Ее слова приводит РИА Новости.

На предвыборном мероприятии в штате Мичиган Харрис заверила, что Трамп заставит Украину сдаться в битве с Россией в нарушение ее суверенитета. «Если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве», — предрекла она.

По словам кандидата в президенты, Трампом легко манипулировать с помощью лести и любезности. Харрис подчеркнула, что ее соперников управляют диктаторы и автократы всего мира.

В конце сентября Трамп заявил о своей способности предотвратить третью мировую войну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он написал, что Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

Журнал The Economist предсказал победу Трампа на выборах президента США. Шансы на его успех оцениваются в 54 процента.

