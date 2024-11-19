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12:44, 19 ноября 2024Мир

Генсек НАТО призвал не ограничивать использование Украиной оружия

Генсек НАТО Рютте: Запад не должен ограничивать использование Украиной оружия
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Страны Запада не должны ограничивать использование Украиной поставленного оружия. С таким призывом выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает РИА Новости.

«В НАТО ранее заявляли: когда союзники поставляют вооружения Украине, не стоит накладывать ограничения на их использование», — отметил генеральный секретарь альянса.

При этом Рютте отметил, что странам Североатлантического альянса необходимо «самостоятельно решать, что им делать». По словам генсека НАТО, он не может принуждать своих союзников к определенным решениям по этому вопросу.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить вглубь России американским дальнобойным оружием.

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