Российские военные приступили к уничтожению «суперопорника» ВСУ у Часова Яра

ВС России начали уничтожение суперопорника ВСУ у Часова Яра

Вооруженные силы (ВС) России начали уничтожение «суперопорника» Вооруженных сил Украины (ВСУ) западнее канала Северский Донец у города Часов Яр, передает Telegram-канал «Военная хроника».

«На этом участке у ВСУ имеется обширная сеть ходов, которая позволяет перемещать войска между южной частью города, детским лагерем "Мир" и позицией ВСУ "Бункер", с которой простреливается трасса Т-0504. Окопы и блиндажи в этой части опорника готовились давно, из-за чего к их уничтожению приходится подключать не только "Грады", но и тяжелые орудия 2С7 "Пион"», — говорится в публикации.

Уточняется, что южная часть оборонительного рубежа в Часовом Яре важна для ВСУ тем, что ее прорыв может спровоцировать рассечение украинской группировки на две части, как это было в Авдеевке. В этом случае армия России сможет зайти в жилую застройку города вплотную к центральному оборонительному узлу.

Ранее бойцы ВСУ пожаловались на отсутствие возможностей для безопасного отступления — в тылу практически полностью отсутствуют оборонительные линии.