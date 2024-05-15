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14:18, 15 мая 2024Бывший СССР

Рогов заявил о возможности продвижения Российской армии после взятия Работино

Рогов: взятие Работино ускоряет продвижение ВС России на ореховском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Освобождение Работино ускорит продвижение Вооруженных сил (ВС) России на ореховском направлении, в том числе в районе села Вербового. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Сейчас идут активные наступательные действия с нашей стороны, борьба за высоты, которые окружают Работино, значительная их часть уже освобождена», — сказал Рогов.

По его словам, потеря Киевом Работина наносит сильный удар по репутации президента Украины Зеленского, потому как он уже не сможет объяснить, за что погибли десятки тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и ради чего были потеряны сотни единиц тяжелой техники.

Он добавил, что ВСУ удерживают высоты к северу от Работина, за них уже идут ожесточенные бои.

Ранее Министерство обороны России заявило о взятии подразделениями группировки войск «Днепр» села Работино.

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      Илья Таксюр
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