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19:40, 8 мая 2024Россия

Кадыров рассказал о просьбе пленных офицеров ВСУ

Кадыров заявил, что пленные офицеры ВСУ не хотят возвращаться на Украину

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пленные офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят возвращаться домой, так как опасаются, что их отправят обратно в зону боевых действий. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе выставки трофейной военной техники в Грозном, пишет ТАСС.

По его словам, пленные военные просят не передавать их на Украину. «С нами они считают, что в безопасности», — заявил Кадыров.

Ранее пленный украинский боец рассказал, что ВСУ обстреливали из минометов сослуживцев, которые шли сдаваться. По его словам, российские войска, в свою очередь, прикрывали сдающихся в плен военных.

Кроме того, в апреле губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о группе бойцов ВСУ, которые переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен. Предварительно украинские солдаты предупредили о своих намерениях российское командование, благодаря чему все их действия были скоординированы.

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В ноябре 2023 года глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что многие бойцы ВСУ принимают решение сдаться в плен, так как понимают бессмысленность попыток прорвать российскую оборону. До этого он также сообщил, что захваченные украинские военные рассказывают о плохом психологическом состоянии в своих подразделениях.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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