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06:38, 10 июня 2024Бывший СССР

Украинский солдат переплыл через Днепр на бутылках и сдался в плен

Украинский солдат на плоту из бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен

Фото: Stringer / Reuters

Украинский солдат на плоту из пластиковых бутылок переплыл через Днепр и сдался в плен. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых структурах.

Уточняется, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышел на связь с российской стороной через чат-бот Free soldier. Его переход через Днепр готовился около трех месяцев.

Собеседник агентства рассказал, что по словам пленного, его бригаду в ближайшее время собрались частично перебрасывать на харьковское направление, поэтому он и решился на побег.

В мае стало известно про украинского военного Максима Лихачева, который угнал танк Т-64 на донецком направлении и перешел на сторону армии России.

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      Марина Совина
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