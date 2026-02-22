Реклама

01:39, 22 февраля 2026Мир

Появились новые подробности о похищении сыновей украинских воров в законе

Похищенному на Бали сыну украинского вора в законе отрубили фаланги пальцев
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)
СюжетВоры в законе:

Фото: Freepik

В сети появились шокирующие фото Игоря Комарова — сына одного из украинских воров в законе, которого похитили неизвестные на Бали. Как пишет Telegram-канал INSIDER UA, со ссылкой на каналы Днепра, парню отрубили фаланги пальцев на одной руке.

Никакой официальной информации от правоохранительных органов о похищении молодых людей нет.

Ранее сообщалось, что неизвестные выходцы из Чечни похитили Ермака Петровского и Игоря Комарова, сыновей украинских криминальных авторитетов. Ермаку удалось сбежать, а за Игоря похитители якобы требуют выкуп в размере 10 миллионов долларов.

Кроме того, по некоторым данным, Петровский и Комаров могут быть причастны к деятельности украинских мошеннических кол-центров.

