Появились новые подробности о похищении сыновей украинских воров в законе

Похищенному на Бали сыну украинского вора в законе отрубили фаланги пальцев

В сети появились шокирующие фото Игоря Комарова — сына одного из украинских воров в законе, которого похитили неизвестные на Бали. Как пишет Telegram-канал INSIDER UA, со ссылкой на каналы Днепра, парню отрубили фаланги пальцев на одной руке.

Никакой официальной информации от правоохранительных органов о похищении молодых людей нет.

Ранее сообщалось, что неизвестные выходцы из Чечни похитили Ермака Петровского и Игоря Комарова, сыновей украинских криминальных авторитетов. Ермаку удалось сбежать, а за Игоря похитители якобы требуют выкуп в размере 10 миллионов долларов.

Кроме того, по некоторым данным, Петровский и Комаров могут быть причастны к деятельности украинских мошеннических кол-центров.