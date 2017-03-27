Кремль отказался учитывать требование Евросоюза отпустить задержанных на митинге

Российские власти не намерены учитывать требования Евросоюза по поводу задержанных участников несанкционированных шествий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник 27 марта. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы в данном случае не можем принять этот призыв во внимание», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают обращение ЕС с просьбой освободить демонстрантов.

Материалы по теме Центр образцового задержания Как прошло несанкционированное шествие в столице и других городах

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что обязательства Москвы в Совете Европы и ОБСЕ, на выполнении которых настаивает Евросоюз, не являются основанием для нарушения Россией собственного законодательства.

Ранее в понедельник Евросоюз призвал Москву освободить задержанных участников акций протеста, проходивших 26 марта в ряде российских городов. В ЕС считают, что задержания протестующих нарушают права граждан на свободу выражение мнения. В США сочли задержание митингующих «оскорблением демократических ценностей».

В Москве несогласованный антикоррупционный митинг прошел на Тверской улице. В мероприятии, по оценке полиции, принимали участие семь-восемь тысяч человек. Около 600 участников акции протеста были задержаны. Тверской суд Москвы признал оппозиционера Алексея Навального виновным в организации несогласованного митинга и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Власти Москвы отказались одобрить шествие по Тверской, а также митинг на улице Охотный Ряд, но предложили альтернативные площадки в Сокольниках и Люблино. Организаторы акции от них отказались. В ряде городов демонстрации были согласованы.