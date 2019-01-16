YouTube ввел новые ограничения

Администрация YouTube ввела новые ограничения для создателей контента, согласно которым на платформе запрещается публиковать ролики с угрожающими жизни пранками и челленджами. Об этом говорится на сайте компании.

В качестве примера компания упоминает Tide Pod Challenge, в ходе которого люди едят капсулы со стиральным порошком на камеру. В конце января 2018 года авторы медицинского YouTube-канала наглядно показывали опасное влияние флешмоба на организм человека, но это не остановило его участников от выполнения.

Одним из последних популярных вызовов стал Bird Box Challenge: его участники завязывают глаза и пытаются вслепую управлять автомобилем. Челлендж создан по мотивам одноименного фильма, в котором главные герои вынуждены передвигаться с завязанными глазами.

По новым правилам YouTube, страйки могут получить и те каналы, которые используют в качестве миниатюр к своим видео картинки вопиющего содержания, например, порнографию или сцены насилия. Внешние ссылки на сайты с порнографией и насилием в роликах также запрещены.

YouTube объявил, что дает авторам два месяца на очистку своих каналов от запрещенного контента. После компания будет удалять нежелательный материал самостоятельно, а каналы наказывать страйками.

В январе 2018-го YouTube ужесточил требования к монетизации контента для авторов и заблокировал более 200 российских каналов.

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