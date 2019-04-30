Американец с силой швырнул пса во время прямого эфира и лишился канала

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Стример ONLYUSEmeBLADE из США подвергся критике пользователей и был заблокирован на Twitch после того, как грубо обошелся с собакой. Об этом сообщает Daily Dot.

Во время прямой трансляции американец сидел на диване и обнимал пса, а потом внезапно с силой кинул его. Находившийся рядом парень открыл рот от удивления. Другой его приятель, находившийся за кадром, заявил во время стрима, что это «не круто» и с собакой так поступать не стоит. ONLYUSEmeBLADE в ответ сказал, что «просто пытается быть на Twitch», вероятно, имея в виду, что таким образом старался привлечь к себе внимание.

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В настоящий момент YouTube заблокировал видео стримера за наличие в нем сцен насилия над животными, а Twitch забанил весь его канал. Однако видео все еще можно посмотреть на Reddit, где оно набрало около 10,5 тысячи одобрительных отметок и порядка тысячи комментариев. Большинству пользователей поведение стримера показалось неприемлемым. «Даже его друзья, которые уже привыкли к тому, какой он идиот, на этот раз поняли, что он зашел слишком далеко», — написал один из юзеров.

В треде на Reddit нашлись люди, которые опубликовали ролик со стримером с другого ракурса, на котором видно, что с собакой все хорошо: она приземлилась на лапы и убежала. Однако для многих это не оправдывало поведение парня. «Да, с собакой все хорошо. Но он бросил милую маленькую собаку, которая целовала его», — возмущался юзер Izzykoopa.

По мнению зрителей стрима, во время эфира ONLYUSEmeBLADE был в состоянии алкогольного опьянения, что с ним происходит не впервые. Подписчики парня отмечают, что в курсе его проблем со спиртным. Ранее американец был известен стримами Call of Duty, но теперь, по мнению многих пользователей, перестал производить качественный контент.

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