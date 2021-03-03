Ловившему интернет с березы российскому блогеру поставили вышку

Блогеру из деревни Станкевичи Омской области Алексею Дудоладову, который из-за плохой связи был вынужден посещать онлайн-лекции института, сидя на березе, поставили вышку. Об этом россиянин сообщил подписчикам в Instagram.

Вышка появилась в населенном пункте 2 марта. Дудоладов предположил, что теперь там наладится связь. Объект пообещали ввести в эксплуатацию до конца первого квартала 2021 года. Блогер назвал происходящее на протяжении нескольких месяцев «нешуточной борьбой» и поблагодарил тех, кто поддерживал его. «Добиться можно любой цели! Главное — медленно, но верно работать в данном направлении. Успех рано или поздно придет!» — заключил блогер.

В комментариях подписчики поздравили Дудоладова с этим событием и похвалили за работу. Они пожелали блогеру в будущем ставить перед собой амбициозные цели и посоветовали не забывать о березе. Некоторые участники обсуждения также задались вопросом, когда Дудоладов выйдет в прямой эфир, сидя на дереве.

Блогер рассказал о проблемах с доступом в интернет в ноябре 2020 года, когда не смог подключиться к онлайн-занятиям после перевода института на дистанционное обучение. Он был вынужден залезать на березу и вскоре из-за холодной погоды заболел пневмонией. С просьбой решить вопрос Дудоладов обратился к губернатору Омской области Александру Буркову. Через несколько дней представители местной администрации предложили студенту ездить в школу соседнего села, где есть доступ в сеть.

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