Клуб «Мутабор» закрыли на 90 суток по решению суда

Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 суток

Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба «Мутабор», где проходила почти голая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Компанию «Арт центр», владеющую торговой маркой «Мутабор», признали виновной по статье 6.6. («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах») КоАП РФ. Приостановка деятельности клуба исчисляется с 27 декабря 2023 года.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле врачебной тайны о пациенте, уточняет Telegram-канал Mash. Известно, что привлечение владельцев клуба к ответственности связано с присутствием на вечеринке больного инфекционным заболеванием.