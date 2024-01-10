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12:30, 10 января 2024Силовые структуры

Клуб «Мутабор» закрыли на 90 суток по решению суда

Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 суток

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Лефортовский суд Москвы приостановил работу клуба «Мутабор», где проходила почти голая вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой, на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Компанию «Арт центр», владеющую торговой маркой «Мутабор», признали виновной по статье 6.6. («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований в столовых, ресторанах, кафе, барах») КоАП РФ. Приостановка деятельности клуба исчисляется с 27 декабря 2023 года.

Заседание проходило в закрытом режиме из-за наличия в деле врачебной тайны о пациенте, уточняет Telegram-канал Mash. Известно, что привлечение владельцев клуба к ответственности связано с присутствием на вечеринке больного инфекционным заболеванием.

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      Олеся Мицкевич
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