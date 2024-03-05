Клуб «Мутабор» переименовали после «голой вечеринки» Ивлеевой

Клуб «Мутабор» переименовали в ARMA после «голой вечеринки» Ивлеевой

Руководство столичного клуба «Мутабор» приняло решение о переименовании заведения после скандала, связанного с проведением «голой вечеринки» ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщается в Telegram-канале пространства.

Теперь ночной клуб будет называться ARMA. В посте подчеркнули, что первоначальное название, которое было дано заведению со дня его открытия в 2019 году, будет «намеренно стерто из памяти».

«Пять лет назад впервые прозвучало эксцентрическое "Я превращусь". По ночному небу пробежали блики инсталляций, завибрировали застрявшие во времени индустриальные катакомбы на Дубровке, блеснул нефтью черный бассейн и зажглись цепочки огней в саду. Так появился Mutabor», — отмечается в сообщении представителей клуба.

В январе стало известно, что Лефортовский суд Москвы приостановил работу заведения на 90 суток из-за нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«Голая вечеринка» в столичном клубе «Мутабор» была организована блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. Кадры с откровенными нарядами участников мероприятия вызвали широкое общественное возмущение.