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15:46, 11 марта 2024Интернет и СМИ

Участника «голой вечеринки» Ивлеевой оштрафовали за пропаганду ЛГБТ

Участника «голой вечеринки» Большакова оштрафовали на 200 тысяч рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Москве оштрафовал блогера Вячеслава Большакова, участвовавшего в «голой вечеринке» телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет РИА Новости.

Большакова признали виновным в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Суд назначил ему административный штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что из-за участия в скандальном мероприятии Ивлеевой суд оштрафовал блогера, известного как Слава Crazysuka. Его также признали виновным по административной статье о пропаганде ЛГБТ. Размер штрафа не уточнялся.

Перед этим стало известно, что клуб «Мутабор», в котором проходила «голая вечеринка», переименуют. Заведение будет называться ARMA. В клубе уточнили, что прежнее название будет «намеренно стерто из памяти».

«Голая вечеринка» в столичном клубе «Мутабор» была организована блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. Кадры с откровенными нарядами участников мероприятия вызвали широкое общественное возмущение. Суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. По данным СМИ, из-за скандала блогерша лишилась почти всех рекламных контрактов и практически перестала появляться на публике.

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      Маргарита Щигарева
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