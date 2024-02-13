Раскрыты подробности жизни Ивлеевой через два месяца после «голой вечеринки»

Ивлеева через два месяца после «голой вечеринки» в основном проводит время дома

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева почти через два месяца после скандальной «голой вечеринки» не посещает публичные мероприятия и в основном проводит время дома. Подробности ее жизни раскрыло Shot.

«Светская жизнь полностью на паузе: блогерша перестала посещать публичные мероприятия и заведения, "выход в свет" теперь — это доехать со своим парнем до автофастфуда», — утверждается в материале. По данным Shot, большую часть времени блогерша проводит дома в коттедже под Москвой, а по делам в столицу ездит редко.

Утверждается, что контракты с Ивлеевой заморозили или разорвали все рекламодатели. Ей также ищут замену в двух сериалах и одном полнометражном фильме. Кроме того, фото блогерши пропало с сайта актерского агентства Thomas Agency, с которым она ранее сотрудничала. Развитие компании по производству продуктов «Коленки пчелы», часть которой принадлежит Ивлеевой, приостановлено, заявляет издание.

ФНС продолжает проводить проверку неуплаты блогершей 137 миллионов рублей налогов. При этом в МВД и Следственном комитете материалов по делу Ивлеевой нет, уточняет Shot.

Ранее сообщалось, что в Лефортовский районный суд Москвы поступил иск к Ивлеевой. Истец потребовал, чтобы блогершу обязали перечислить миллиард рублей в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества». Перед этим аналогичный иск к блогерше отклонил Хамовнический суд.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку». Также в отношении блогерши была начата налоговая проверка.