Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:42, 13 февраля 2024Интернет и СМИ

Раскрыты подробности жизни Ивлеевой через два месяца после «голой вечеринки»

Ивлеева через два месяца после «голой вечеринки» в основном проводит время дома
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева почти через два месяца после скандальной «голой вечеринки» не посещает публичные мероприятия и в основном проводит время дома. Подробности ее жизни раскрыло Shot.

«Светская жизнь полностью на паузе: блогерша перестала посещать публичные мероприятия и заведения, "выход в свет" теперь — это доехать со своим парнем до автофастфуда», — утверждается в материале. По данным Shot, большую часть времени блогерша проводит дома в коттедже под Москвой, а по делам в столицу ездит редко.

Утверждается, что контракты с Ивлеевой заморозили или разорвали все рекламодатели. Ей также ищут замену в двух сериалах и одном полнометражном фильме. Кроме того, фото блогерши пропало с сайта актерского агентства Thomas Agency, с которым она ранее сотрудничала. Развитие компании по производству продуктов «Коленки пчелы», часть которой принадлежит Ивлеевой, приостановлено, заявляет издание.

Материалы по теме:
Слезы Лолиты, извинения Киркорова, обыски и суды. К каким последствиям привела скандальная голая вечеринка Ивлеевой?
Слезы Лолиты, извинения Киркорова, обыски и суды. К каким последствиям привела скандальная голая вечеринка Ивлеевой?
28 декабря 2023
Ивлеева устроила голую вечеринку с Киркоровым и Собчак. Ее обвиняют в пропаганде ЛГБТ, а Соловьев называет звезд мразями
Ивлеева устроила голую вечеринку с Киркоровым и Собчак. Ее обвиняют в пропаганде ЛГБТ, а Соловьев называет звезд мразями
21 декабря 2023

ФНС продолжает проводить проверку неуплаты блогершей 137 миллионов рублей налогов. При этом в МВД и Следственном комитете материалов по делу Ивлеевой нет, уточняет Shot.

Ранее сообщалось, что в Лефортовский районный суд Москвы поступил иск к Ивлеевой. Истец потребовал, чтобы блогершу обязали перечислить миллиард рублей в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества». Перед этим аналогичный иск к блогерше отклонил Хамовнический суд.

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Фото и видео с мероприятия, попавшие в сеть, возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку». Также в отношении блогерши была начата налоговая проверка.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      По полигону ВСУ нанесли мощные ракетные удары. Там могли находиться до 1500 солдат

      Юбилейный тур Лолиты по России полностью отменят

      Призывавшего к расправе над россиянами украинского ведущего объявили в розыск

      Киркорова потребовали убрать из жюри шоу «Маска»

      «Союз МС-25» испытали в вакуумной камере

      Боррель объявил об амбициозном расширении партнерства Армении и Евросоюза

      Туристов предостерегли от поездок в непризнанные Россией страны

      Путин поручил изменить стоимость проезда по российской мегатрассе

      Король Карл III вернулся в Лондон для продолжения лечения от рака

      Медведчук рассказал о своем обмене на иностранных наемников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше