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11:23, 11 января 2024Интернет и СМИ

Автор иска к Ивлеевой на миллиард рублей отреагировал на его отклонение

Актер Иншаков заявил, что после отклонения иска к Ивлеевой подаст его снова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Автор отклоненного судом коллективного иска к блогерше Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей, актер и продюсер Александр Иншаков заявил, что подаст его снова. О его реакции сообщает Shot в Telegram.

Он заявил, что постарается выяснить, где зарегистрирована блогерша, чтобы указать верные сведения в судебном документе. По мнению Иншакова, истцы смогу выиграть дело и направить полученный миллиард в фонд поддержки бойцов спецоперации и их близких.

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Он также подчеркнул, что хочет добиться не только штрафа для Ивлеевой, но и того, чтобы блогерше запретили выступать на мероприятиях.

10 января стало известно, что Хамовнический суд Москвы отказался принять коллективный иск, составленный Иншаковым. Причиной стало отсутствие сведений о том, что Ивлеева живет в Хамовническом районе Москвы. По имеющимся данным, она зарегистрирована в другом субъекте Российской Федерации.

26 декабря сообщалось, что суд принял коллективный иск к Ивлеевой. Его подписали 23 человека. Истцы были недовольные голой вечеринкой, организованной блогершей. Они потребовали запретить Ивлеевой сниматься в телепроектах, а также получить от нее выплату в миллиард рублей. Эти средства они пообещали отправить в фонд поддержки бойцов СВО «Защитники Отечества».

Голая вечеринка прошла 20 и 21 декабря в московском клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду, предполагающему минимум одежды. Когда фото и видео с мероприятия оказались в интернете, поднялась волна общественного возмущения. Некоторые участники вечеринки лишились рекламных контрактов и съемок.

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      Мария Большакова
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