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17:30, 10 января 2024Силовые структуры

Раскрыта судьба иска на один миллиард рублей к Ивлеевой из-за голой вечеринки

Суд вернул коллективный иск на 1 млрд рублей к Ивлеевой из-за голой вечеринки

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Хамовнический районный суд Москвы вернул коллективный иск к Анастасии Ивлеевой, поданный из-за голой вечеринки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

9 января инстанция вынесла соответствующее постановление, поскольку отсутствуют сведения о том, что ответчица проживает на территории района Хамовники.

В пресс-службе указали, что она зарегистрирована по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации.

26 декабря сообщалось, что иск к блогерше составил и подал продюсер Александр Иншаков. Подписали его еще 23 человека, недовольные ее голой вечеринкой. Они захотели лишить Ивлееву возможности сниматься в телепроектах и получить от нее выплату в один миллиард рублей, который обещали перечислить в фонд участников спецоперации «Защитники Отечества».

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      Любовь Ширижик
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