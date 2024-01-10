Раскрыта судьба иска на один миллиард рублей к Ивлеевой из-за голой вечеринки

Суд вернул коллективный иск на 1 млрд рублей к Ивлеевой из-за голой вечеринки

Хамовнический районный суд Москвы вернул коллективный иск к Анастасии Ивлеевой, поданный из-за голой вечеринки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

9 января инстанция вынесла соответствующее постановление, поскольку отсутствуют сведения о том, что ответчица проживает на территории района Хамовники.

В пресс-службе указали, что она зарегистрирована по месту жительства в другом субъекте Российской Федерации.

26 декабря сообщалось, что иск к блогерше составил и подал продюсер Александр Иншаков. Подписали его еще 23 человека, недовольные ее голой вечеринкой. Они захотели лишить Ивлееву возможности сниматься в телепроектах и получить от нее выплату в один миллиард рублей, который обещали перечислить в фонд участников спецоперации «Защитники Отечества».