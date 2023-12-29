«Внутритусовочная разборка» Участник СВО выступил в защиту гостей скандальной голой вечеринки Ивлеевой

Боец СВО Никитин выступил в защиту участников голой вечеринки Ивлеевой

Участник специальной военной операции (СВО), боец отряда «Союз» при оперативно-боевом тактическом формировании «Каскад» с позывным Фунт (Андрей Никитин) выступил в защиту гостей скандальной голой вечеринки телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor.

Военный не увидел ничего оскорбительного в состоявшем из одного носка костюме репера VACIO (Николая Васильева) — участник СВО отметил, что такой наряд был бы эпатажным лишь в девяностых, а само мероприятие не имело никакого отношения к спецоперации и проходило не на фоне храма, что также потенциально могло оскорбить российское общество.

Как считает боец, происходящее в клубе Mutabor полностью соответствовало тематике заведения — он предположил, что «ночные клубы существуют отнюдь не для воспитания нравственности в посетителях».

То есть претензия уровня «был замечен пьяным в баре» (а что там еще делать и каким там надо быть?), а последствия каких-то фантастических масштабов Андрей Никитин участник спецоперации

Никитин увидел в гонениях на участников вечеринки «внутритусовочную разборку с использованием силового ресурса и разгона моральной паники».

Бойцы СВО не приняли извинений Киркорова за участие в вечеринке

Вечеринка Анастасии Ивлеевой, фото и видео с которой появились в сети, вызвала волну общественного возмущения. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обвинила Ивлееву в цинизме из-за проведения мероприятия на фоне СВО.

Среди тех, кто поддержал просьбу общественников в адрес прокуратуры о проверке вечеринки, были и российские военнослужащие, находящиеся в зоне СВО на Украине. По словам одного из военных, в то время как они рискуют жизнью и получают ранения на поле боя, защищая интересы России, представители шоу-бизнеса развращают молодежь.

Одним из тех, кто извинился за участие в вечеринке, стал поп-певец Филипп Киркоров. Он подчеркнул, что не знал о специфике мероприятия, на которое его пригласили. По словам певца, как только он понял, что на ней происходит, то сразу же покинул ночной клуб.

Однако бойцы не приняли его извинений. Военный волонтер и публицист Алексей Живов предложил Киркорову «взять миллиард рублей и пожертвовать на фронт». «И тогда можем считать, что ты хоть до конца жизни можешь просто по Москве голый ходить», — заявил он. К этому военный призвал и других звезд шоу-бизнеса, посетивших вечеринку.

Армии помогайте. Что вы дурку включаете? Вы пируете во время чумы Алексей Живов военный волонтер и публицист

В качестве альтернативы вечеринки российская певица Юлия Чичерина провела концерт перед военнослужащими в зоне СВО.

А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без "дольчегабана" и голой лошади из "домадва". Одевайтесь по сезону и не путайте дверей Юлия Чичерина певица

Стали известны новые имена участников вечеринки и не пришедших на нее

28 декабря стало известно, что в списке гостей нашумевшего мероприятия оказались блогеры-миллионники. Среди них названы Саша Спилберг, Ксения Бородина, Карина Карамбейби. Кроме того, в списке гостей значатся бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) Дилара Зинатуллина и соосновательница Telegram-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская.

По данным издания Baza, на вечеринку в целом было приглашено более 450 человек, однако пришли не все. Так, на ней отсутствовали актриса Настасья Самбурская, телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, модель и телеведущая Светлана Бондарчук, актер Филипп Янковский и другие приглашенные знаменитости. Также на мероприятие был приглашен футболист московского «Динамо» Федор Смолов, но и он туда не пришел.

После вечеринки ее участники, в частности, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и сама Ивлеева лишились рекламных контрактов и столкнулись с отменой их концертов. Некоторых из них начали вырезать из новогодних передач. Против Ивлеевой также подали иск в суд.