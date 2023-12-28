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22:59, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

Раскрыты новые имена из списка гостей голой вечеринки Ивлеевой

«Известия»: в списке гостей Ивлеевой оказались Ксения Бородина и Саша Спилберг
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

В списке гостей скандальной голой вечеринки, организованной телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой, оказались блогеры-миллионники. Новые имена раскрыли «Известия» со ссылкой на информированный источник.

Так, среди участников мероприятия названы Саша Спилберг, Ксения Бородина, Карина Карамбейби. Кроме того, в списке гостей значатся бывшая жена рэпера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) Дилара Зинатуллина и соосновательница Telegram-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская.

Вечеринка Ивлеевой прошла в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки попали в сеть и вызвали общественное возмущение. С осуждением мероприятия выступали в том числе и бойцы специальной военной операции (СВО).

После этого участники вечеринки, в частности, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и сама Ивлеева лишились рекламных контрактов и столкнулись с отменой их концертов. Некоторых из них начали вырезать из новогодних передач. Против Ивлеевой также подали иск в суд.

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      Марина Совина
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