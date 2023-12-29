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02:02, 29 декабря 2023Интернет и СМИ

Названы не пришедшие на вечеринку Ивлеевой артисты

Стало известно, кто не пришел на вечеринку Ивлеевой в Mutabor
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Стало известно, кто не пришел на вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor. Список знаменитостей опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что на вечеринку в целом было приглашено более 450 человек, однако пришли не все.

На вечеринке отсутствовали Настасья Самбурская, Тина Канделаки, Нюша, Яна Рудковская, Светлана Бондарчук, Филипп Янковский и другие приглашенные знаменитости.

Вечеринка Ивлеевой прошла в московском ночном клубе Mutabor 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки попали в сеть и вызвали общественное возмущение. С осуждением мероприятия выступали в том числе и бойцы специальной военной операции (СВО).

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      Юлия Мискевич
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