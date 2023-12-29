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01:30, 29 декабря 2023Культура

Российская певица провела альтернативное голой вечеринке Ивлеевой мероприятие

Певица Чичерина провела в зоне СВО альтернативный вечеринке Ивлеевой концерт
Юлия Чичерина

Юлия Чичерина. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российская рок-певица Юлия Чичерина провела концерт перед военнослужащими в зоне специальной военной операции (СВО) и охарактеризовала мероприятие как альтернативу скандальной голой вечеринки, организованной телеведущей и блошгершей Анастасией Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Отрывки выступления она опубликовала в своем Telegram-канале.

«А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без "дольчегабана" и голой лошади из "домадва". Одевайтесь по сезону и не путайте дверей», — подписала публикацию исполнительница.

Ранее стало известно, что в списке гостей вечеринки Анастасией Ивлеевой оказались блогеры-миллионники.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки попали в сеть и вызвали общественное возмущение. С осуждением мероприятия выступали в том числе и бойцы СВО.

После этого участники вечеринки, в частности, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и сама Ивлеева лишились рекламных контрактов и столкнулись с отменой их концертов. Некоторых из них начали вырезать из новогодних передач. Против Ивлеевой также подали иск в суд.

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      Марина Совина
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