Российская певица провела альтернативное голой вечеринке Ивлеевой мероприятие

Певица Чичерина провела в зоне СВО альтернативный вечеринке Ивлеевой концерт

Российская рок-певица Юлия Чичерина провела концерт перед военнослужащими в зоне специальной военной операции (СВО) и охарактеризовала мероприятие как альтернативу скандальной голой вечеринки, организованной телеведущей и блошгершей Анастасией Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Отрывки выступления она опубликовала в своем Telegram-канале.

«А у нас камуфляжная вечеринка, все по форме, без "дольчегабана" и голой лошади из "домадва". Одевайтесь по сезону и не путайте дверей», — подписала публикацию исполнительница.

Ранее стало известно, что в списке гостей вечеринки Анастасией Ивлеевой оказались блогеры-миллионники.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки попали в сеть и вызвали общественное возмущение. С осуждением мероприятия выступали в том числе и бойцы СВО.

После этого участники вечеринки, в частности, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и сама Ивлеева лишились рекламных контрактов и столкнулись с отменой их концертов. Некоторых из них начали вырезать из новогодних передач. Против Ивлеевой также подали иск в суд.