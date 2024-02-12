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17:54, 12 февраля 2024Интернет и СМИ

К Ивлеевой подали иск на миллиард рублей

В Лефортовский суд поступил иск к Ивлеевой на миллиард рублей

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Лефортовский районный суд Москвы поступил иск к блогерше Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на юриста Александра Трещева.

По его словам, истец требует, чтобы блогершу обязали перечислить миллиард рублей в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции (СВО) «Защитники Отечества».

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10 января стало известно, что Хамовнический суд Москвы отказался принять коллективный иск, составленный актером Александр Иншаковым. Причиной стало отсутствие сведений о том, что Ивлеева живет в Хамовническом районе Москвы. Истцы потребовали запретить Ивлеевой сниматься в телепроектах, а также захотели получить от нее выплату в миллиард рублей. Эти средства они пообещали отправить в фонд поддержки бойцов СВО «Защитники Отечества».

Вечеринка Ивлеевой прошла в ночь на 21 декабря в клубе «Мутабор». Ее посетили звезды российского шоу-бизнеса, которые пришли на мероприятие в откровенных нарядах. Кадры с праздника попали в сеть и возмутили общественность. Впоследствии многие артисты, побывавшие на вечеринке, столкнулись с отменой концертов и лишились рекламных контрактов. Лефортовский суд Москвы оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за голую вечеринку. Также в отношении блогерши налоговая начала проверку.

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      Олег Давыдов
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