После голой вечеринки к Ивлеевой пришли с обысками, а налоговая начала проверку. Какое наказание грозит блогерше?

ФНС России начала выездную проверку блогерши Анастасии Ивлеевой

Федеральная налоговая служба (ФНС) России начала проверку известной блогерши и телеведущей Анастасии Ивлеевой на уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой (...). И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела. Благодарю российскую полицию за оперативное реагирование на устроенный во время СВО шабаш Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета

Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

ФНС заинтересовалась бизнесом Ивлеевой еще весной

Налоговая проверяет компанию блогерши «Ивлеева Продакшн», которую она переписала на подругу в апреле. По данным СМИ, еще тогда у налоговой возникли вопросы к фирме, поскольку при выручке в 122 миллиона рублей и официальной прибыли в 52 миллиона рублей, компания заплатила 6 миллионов рублей налогов.

Также проверить планируется компанию Ивлеевой «Коленки пчелы», которая производит чипсы и газировку. Выручка фирмы за 2022 год составила 445 миллионов рублей, при этом сама организация заплатила 23 миллиона рублей налогов.

Журналистка Ксения Собчак и блогерша Анастасия Ивлеева на вечеринке Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

У Ивлеевой также есть фирма под названием «Блеск». Сведения о компании из Единого государственного реестра юридических лиц были признаны недостоверными. Помимо этого, стало известно, что налоговая служба не обнаружила «Блеск» по юридическому адресу, а счета компании оказались заморожены.

Как сообщает Mash, в офисах Ивлеевой также прошли обыски.

Блогершу попросили проверить на неуплату налогов после голой вечеринки

21 декабря после голой вечеринки, организованной Ивлеевой в московском ночном клубе «Мутабор», Генпрокуратуру попросили проверить блогершу на неуплату налогов. С таким предложением выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Руководитель ФПБК попросил проверить, соответствуют ли уплаченные Ивлеевой в период с 1 декабря 2020 года по настоящее время налоги ее доходу, полученному за это время.

Вечеринка Ивлеевой вызвала волну общественного возмущения

Мероприятие блогерши прошло 20 и 21 декабря. 20 декабря на праздник в «Мутабор» пришли звезды российского шоу-бизнеса, в том числе Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, Джиган и Оксана Самойлова. Они были одеты, согласно дресс-коду, в наряды, оголяющие тело. Сама Ивлеева появилась на вечеринке в прозрачном мини-платье черного цвета. На ягодицы она надела колье за 23 миллиона рублей.

Певец Филипп Киркоров на вечеринке блогерши Анастасии Ивлеевой Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Распространившиеся в сети фото и видео с мероприятия спровоцировали волну возмущения. Общественники обратились в прокуратуру с просьбой проверить вечеринку блогерши на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Также участников мероприятия раскритиковали журналист Владимир Соловьев, военный корреспондент Александр Коц и другие.

На следующий день состоялась вторая часть вечеринки, куда попали обычные зрители, купившие билеты. Тогда же в клуб приехала полиция, предположительно, для проверки мероприятия на предмет пропаганды ЛГБТ. Они изъяли записи с камер наблюдения, после чего уехали.