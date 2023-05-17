Ивлееву проверят на неуплату налогов

Mash: рекламное агентство блогерши Анастасии Ивлеевой проверят на неуплату налогов

Рекламное агентство известной российской блогерши Анастасии Ивлеевой проверят на неуплату налогов. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, рекламное агентство Ивлеевой, а также еще 20 различных ИП и ООО, с которыми блогерша могла сотрудничать, попали под подозрения в неуплате налогов.

Отмечается, что письмо с требованием о предоставлении отчетности пришло на почту компании «Ивлеева продакшн» 12 мая. МВД запросило у компании договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы с 2020 по 2022 год.

В конце апреля суд поместил автора марафона желаний Елену Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Блогерша проходит по делу об уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. По решению суда блогерше запретили пользоваться интернетом и средствами связи.

В 2021 году Ивлеева была признана самым богатым блогером России по версии журнала Forbes. Согласно данным издания, доход знаменитости составлял 2,7 миллиона долларов. В список также попали видеоблогеры Юрий Дудь (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, а также тиктокер Даня Милохин.