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15:39, 16 апреля 2024Силовые структуры

Назначена дата рассмотрения судом протокола в отношении Ивлеевой

Суд рассмотрит 25 апреля протокол в отношении Ивлеевой о дискредитации ВС России
Начало событий в новости На Ивлееву в суде составили протокол за дискредитацию Российской армии

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Тверской суд Москвы назначил на 25 апреля рассмотрение административного протокола в отношении блогера Анастасии Ивлеевой о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд получил материалы из отдела МВД по Тверскому району столицы о совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»). Блогеру грозит штраф.

В чем выразилось правонарушение Ивлеевой, не раскрывается.

О составлении в отношении блогера протокола стало известно ранее 16 апреля.

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      Любовь Ширижик
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