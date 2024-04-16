Назначена дата рассмотрения судом протокола в отношении Ивлеевой

Суд рассмотрит 25 апреля протокол в отношении Ивлеевой о дискредитации ВС России

На Ивлееву в суде составили протокол за дискредитацию Российской армии

Начало событий в новости На Ивлееву в суде составили протокол за дискредитацию Российской армии

Тверской суд Москвы назначил на 25 апреля рассмотрение административного протокола в отношении блогера Анастасии Ивлеевой о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд получил материалы из отдела МВД по Тверскому району столицы о совершении правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.3. КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ»). Блогеру грозит штраф.

В чем выразилось правонарушение Ивлеевой, не раскрывается.

О составлении в отношении блогера протокола стало известно ранее 16 апреля.