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18:54, 28 марта 2025Культура

Лидера «Мумий Тролля» потребовали признать иноагентом

Глава ФПБК Бородин потребовал признать иноагентом Илью Лагутенко
Ольга Коровина

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин потребовал признать иностранным агентом лидера группы «Мумий Тролль» Илью Лагутенко. Его комментарий приводит News.ru.

«Я считаю, это будет правильно. Он катается по странам НАТО, всем давно известно, что он проводит там концерты», — заявил Бородин. По его словам, гонорары за такие выступления уже являются иностранным финансированием, из-за чего Лагутенко можно признать иноагентом. Глава ФПБК отметил, что подготовит запрос в Генеральную прокуратуру.

Ранее стало известно, что рок-группа «Мумий Тролль» больше не планирует давать концерты в российских городах. Коллектив отвечает отказом на предложения о частных шоу.

В 2022 году «Мумий Тролль» заявил о приостановке концертной деятельности до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, однако позже анонсировал концертный тур по России. Затем выступления были отменены по «независящим от организатора и артистов» причинам.

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