Открыт механизм синтеза грибных галлюциногеннов

Группа ученых из Йенского университета имени Фридриха Шиллера в Германии расшифровала геном грибов псилоцибе (Psilocybe). Они установили биохимические соединения, которые участвуют в синтезе галлюциногенных псилоцибинов. Это поможет биологам массово производить психоделические вещества для научных исследований. Статья с результатами работы опубликована в журнале Angewandte Chemie.

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Ученые провели секвенирование (установление нуклеотидной последовательности) ДНК двух видов грибов — псилоцибе синеющей (Psilocybe cyanescens) и псилоцибе кубинской (Psilocybe cubensis). Исследователи искали гены, которые, предположительно, могли кодировать белки, участвующие в синтезе псилоцибина. Были обнаружены три фермента-кандидата, в том числе PsiD (грибная триптофан-карбоксилаза), PsiM (метилтрансфераза) и PsiK (фосфотрансфераза).

Их участие в создании галлюциногена была доказано с помощью метода in vitro. Биологи создали плазмиды (кольцевые молекулы ДНК), которые содержали в себе гены PsiD, PsiK, и PsiM. Их внесли с помощью процесса трансформации в бактерию кишечной палочки Escherichia coli. При внесении соответствующих субстратов, оказалось, что эти ферменты действительно выполняли те функции, что были необходимы для синтеза псилоцибина.

Ученые планируют использовать открытый ими механизм биосинтеза психоделика для клинических исследований, чтобы лучше понять их воздействие на человеческий организм.