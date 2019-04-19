Названы самые выгодные месяцы для путешествий

Эксперты онлайн-сервиса Tutu.ru проанализировали стоимость авиабилетов по самым популярным направлениям и выяснили, на какое время года выгоднее всего планировать отпуск. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

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Оказалось, что самые дешевые месяцы для поездок — февраль, март, октябрь и ноябрь. Если планировать поездку в указанное время, то можно сэкономить на авиабилетах до 20-30 процентов от среднегодовой стоимости.

Также специалисты отметили, что самым невыгодным месяцем для поездок в Европу является июнь, а для путешествий по другим направлениям — июль.

«Средняя цена билета на самолет в сезон высока в том числе из-за того, что раскупаются все билеты — как дешевые, которые приобретают заранее, так и очень дорогие, оформляемые непосредственно перед вылетом», — уточнили эксперты, добавив, что если бронировать авиабилеты за три-шесть месяцев до поездки, то можно найти выгодные предложения.

Ранее эксперты онлайн-сервиса Aviasales проанализировали цены на авиабилеты в мае 2019 года и назвали самые выгодные для путешествий направления по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Оказалось, что сильнее всего цены упали на билеты в Калугу, Владивосток, Эйлат и Бари.

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