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Российские аэропорты попросили вернуть паспортный контроль в VIP-залах

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Международная ассоциация аэропортов (МАА) обратилась в Минтранс с просьбой вернуть возможность прохождения пограничного и таможенного контроля в VIP-залах. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что услугой ежегодно пользовались более 80 тысяч человек, однако после ее отмены в 2015 году востребованность VIP-залов упала на 60 процентов. В результате аэропорты потеряли миллиарды рублей.

По данным издания, предложение МАА поддерживают в ведомстве, поскольку его реализация позволит создать дополнительные рабочие места и увеличит налоговые сборы. Кроме того, вернуть услугу в VIP-залы было бы логично, поскольку пассажиры не видят смысла доплачивать за комфорт, но при этом стоять в общей очереди на прохождение погранконтроля, заявил директор научного центра мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.

Для возобновления услуги не потребуется дополнительных трат из бюджета, пишет издание. Комнаты для VIP-клиентов уже оборудованы всем необходимым, а состав погранотрядов с 2015 года не сокращался.

В ФСБ ранее эту идею не поддержали и назвали «нецелесообразной». Пограничники считают, что коммерческие организации будут использовать эту возможность для извлечения материальной выгоды. Кроме того, некоторые эксперты полагают, что услуга позволит аэропортам заработать, но нарушит права тех, кто не может доплатить.

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