Российские аэропорты защитят свои территории от застройщиков

Международная ассоциация аэропортов (МАА) направила на имя министра транспорта России Евгения Дитриха обращение, в котором попросила скорректировать законопроект ведомства об установлении приаэродромных территорий (ПАТ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

В августе 2019 года стало известно о новом законопроекте Минтранса. Вокруг каждого аэропорта есть ПАТ, где насчитывается семь подзон, последняя — самая большая. По новому закону, ее планировали сильно сократить и разрешить там строительство. Статус седьмой подзоны поменяли с обязательной на дополнительную, для ее эксплуатирования стало необходимо длительное согласование с Росавиацией. Данная подзона позволяет аэропортам развиваться и не вредить здоровью местных жителей, чтобы те не подвергались слишком сильному шумовому воздействию. Отсутствие возможности у аэропортов отстоять свои территории привело к нарушению санитарных норм и ограничению количества полетов.

Ассоциация выступила против установления пятилетнего срока на выделение седьмой подзоны и выплаты компенсаций владельцам недвижимости на этой территории. Организация не согласна с подходом Минтранса, когда размеры последней подзоны рассчитывают исходя из эквивалентного (среднего за сутки) уровня шума.

Исполнительный директор МАА Сергей Никотин заявил, что, согласно мнению экспертов, определение границ по такому принципу может увеличить площадь подзоны — в отличие от определения по максимальному шумовому уровню. Его показатели рассчитывают специалисты НИИ строительной физики РААСН. Данные нормы и будут применяться, если нынешние положения исключат из законопроекта Минтранса. Расчет с учетом эквивалентного, а не максимального уровня шума, может нанести серьезный вред здоровью местных жителей, а также негативно сказаться на развитии и функционировании аэропортов.

Документ должен быть направлен на разрешение давнего конфликта между аэропортами, девелоперами и властями регионов, но, по мнению ассоциации, он «только консервирует патовую ситуацию». По данным издания, столичные Шереметьево, Внуково и Домодедово поддержали позицию МАА. Минтранс и Росавиация пока что никак не прокомментировали ситуацию.

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