Российские аэропорты решили застроить жильем

Приаэродромные территории (ПАТ) могут значительно сократить и разрешить на них строительство. Застройка ПАТов негативно скажется на развитии и работе аэропортов, а появившиеся в этих зонах жилищные комплексы рискуют нанести серьезный вред здоровью граждан. Об этом пишут принадлежащие семье Демьяна Кудрявцева «Ведомости» со ссылкой на новый законопроект Минтранса, разосланный аэропортам.

ПАТ – это территория вокруг аэропорта, на которой действует особый режим застройки. Раньше зона достигала 30 километров в радиусе от гавани. С 2017 года аэропорты самостоятельно устанавливают ее границы и утверждают план в Росавиации. В составе ПАТ устанавливаются семь подзон. Чем ближе к аэропорту — тем жестче правила. В первой зоне разрешается строить объекты исключительно для обеспечения авиаперевозок. Для возведения жилых строений необходимо тщательно провести замеры уровня шумов и загрязняющих веществ, чтобы не навредить здоровью населения.

Строгие нормы, однако, не помешали построить на ПАТ целые микрорайоны. По данным аэропортов, в 2017 году в зоне негативного воздействия Внуково проживало 500 тысяч человек, Шереметьево — 360 тысяч, Домодедово — 50 тысяч. Частично это самострой, часть — крупные жилые комплексы, на которые девелоперы получили положительное заключение Роспотребнадзора (допустимый уровень шума) и разрешение Росавиации на строительство. Такой способ застройки возможен и по закону от 2017 года.

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Новые ПАТ должны быть установлены к июлю 2018 года, но даже на январь 2019 года из 200 аэропортов они были определены только в 10. Ни один московский аэропорт пока что не предоставил свой план приаэродромной территории. Законопроект предлагает устанавливать ПАТ с шестью подзонами, а седьмую зону аэропорты могут выделить дополнительно, правда, для этого потребуется провести длительное согласование с органами власти. На данный момент ПАТ у Шереметьево и Внуково — примерно по 200 тысяч гектаров, Домодедово — около 300 тысяч.

Седьмая подзона — самая большая по площади, без нее ПАТ в несколько раз меньше. Это связано с соблюдением санитарных норм. Однако подобный расклад не устраивает местных застройщиков и региональные власти, которые не могут располагать свои объекты на ПАТ.

Эксперты опасаются, что отчуждение седьмой зоны негативно отразится на развитии аэропортов, которые просто не смогут расширяться в дальнейшем, и, что главное, на здоровье жителей. Придется ограничить полеты, как уже случилось со Внуково в начале 2010-х годов. Если территории выйдут из-под контроля Росавиации, то их могут застроить, не соблюдая необходимых норм.

Также законопроект предлагает оценивать воздействие только по эквивалентному уровню шума (общее воздействие в течение определенного времени), не принимая во внимание максимальный. Жителям мешают прежде всего максимальные шумы, возмущаются сотрудники аэропортов. Представители аэропортов и органов государственной власти пока не прокомментировали новый законопроект Минтранса.

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