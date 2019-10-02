Грузинские аэропорты пострадали от отмены рейсов в Россию

Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми снижается третий месяц подряд из-за отмены прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой заместителя генерального менеджера компании TAV-Georgia, управляющей аэропортами этих городов, Тею Закарадзе.

По ее словам, сокращение пассажиропотока в сентябре составило 17 процентов в Тбилисском аэропорту и 12 процентов в Батумском. В августе падение пассажиропотока составило 14 процентов в аэропорту Тбилиси и 20 процентов — в аэропорту Батуми, а в июле — 14 процентов в обоих аэропортах.

Если по итогам первых шести месяцев 2019 года число пассажиров в этих аэропортах выросло на 11,6 и 30 процентов, то по итогам девяти месяцев — на один и два процента соответственно.

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Единственным исключением является авиагавань Кутаиси, которая продолжает фиксировать рост пассажиропотока. Но до отмены прямого авиасообщения из этого города в Россию осуществлялось лишь два рейса в неделю.

Закарадзе выразила надежду, что в 2020 году ситуация улучшится.

В сентябре 2019 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что авиасообщение между Россией и Грузией может быть возобновлено в случае более конструктивной позиции Тбилиси по отношению к Москве.

Отношения между Россией и Грузией обострились в конце июня. В Тбилиси вспыхнули многотысячные акции протеста, причиной которых стало участие российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. После этого президент России Владимир Путин принял решение прекратить прямое авиасообщение между странами с 8 июля.

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