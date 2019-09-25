Открылся крупнейший в мире аэропорт

В среду, 25 сентября, в Пекине открылся международный аэропорт Дасин, ставший крупнейшим в мире. Об этом сообщает China Daily.

Первыми пользователями в истории аэропорта стали пассажиры рейсов авиакомпаний China Southern Airlines и China Eastern Airlines в Гуанчжоу и Шанхай соответственно, вылетевших в 03:45 по местному времени (24 сентября в 22:45 мск).

Аэропорт расположен в 46 километрах от центра Пекина. Он насчитывает четыре взлетно-посадочные полосы (ВПП) и способен принимать до 620 тысяч рейсов в год. Проектная пропускная способность аэропорта — 72 миллиона пассажиров и 2 миллиона тонн грузов в год.

Здание аэропорта — крупнейшее отдельное здание без структурных швов. Его крыша, площадь которой равна 25 футбольным полям, также стала крупнейшей стальной крышей аэропорта в истории. Ее автор — умершая в 2016 году Заха Хадид.

Согласно первоначальному плану, Дасин должен был заработать 30 сентября, однако его удалось запустить на пять дней раньше срока. Строительство нового аэропорта китайской столицы заняло пять лет и завершилось 30 июня.

Часть авиакомпаний переведут в новый аэропорт до 40 процентов своих рейсов, а китайский перевозчик China United Airlines и авиакомпании — члены альянса SkyTeam, включая входящий в него «Аэрофлот», переведут в новый аэропорт все свои рейсы. При этом авиакомпании-члены альянса Star Alliance продолжат пользоваться аэропортом Шоуду.

Ранее в сентябре в московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью ВПП. На нее приземлился первый лайнер Airbus A321, прилетевший из Санкт-Петербурга.

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