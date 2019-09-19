В Шереметьево открылась новая взлетно-посадочная полоса

В московском аэропорту Шереметьево имени Пушкина ввели в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом сообщает «Интерфакс».

19 сентября на новую ВПП приземлился первый лайнер Airbus A321, прилетевший из Санкт-Петербурга. Теперь в аэропорту может производиться 65 посадок и взлетов в час.

Запуск третьей ВПП в Шереметьево был запланирован на 1 сентября, однако его неоднократно переносили из-за неопределенных обстоятельств.

Как ранее уточнял ТАСС со ссылкой на данные Минтранса, ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево обеспечит рост взлетно-посадочных операций (ВПО) с текущих 70 до 100 в час. Как указано на сайте Шереметьево, количество ВПО без третьей ВПП составляет 55 операций в час, с вводом ВПП-3 их количество должно увеличиться до 90.

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