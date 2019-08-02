Шереметьево признали лучшим аэропортом мира

Британская компания Stasher признала московский аэропорт Шереметьево лучшим в мире. Об этом сообщает ТАСС.

Воздушные гавани оценивали по восьми пунктам, по каждому из которых можно было получить до 10 баллов. Шереметьево набрал 6,50 баллов по сумме всех показателей, что стало наибольшим результатом.

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Отдельно эксперты отметили соблюдение расписания полетов и небольшую стоимость парковки — по этим пунктам московский аэропорт получил наивысшую оценку. Кроме того, Шереметьево стал третьим в мире по количеству залов ожидания.

Эксперты также обратили внимание на оценки аэропортов в Google, качество питания, доступность магазинов, уровень обслуживания в отелях, а также краткость расстояния до центральной части городов. В результате второе место в рейтинге занял лондонский аэропорт Хитроу, на третьем оказался аэропорт Пиарко на острове Тринидад.

Ранее Шереметьево также оказался лучшим аэропортом в Москве по мнению российских туристов. За него проголосовали 39 процентов опрошенных

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