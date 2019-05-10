Путешествия
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
Стало известно о секретной ракете США
Запах спирта после пристыковки американского корабля взволновал экипаж МКС
Виторган пристыдил россиян за «пляски и танчики» в День Победы
Россию заподозрили в манипуляциях с валютой
Папа Римский захотел знать о всех педофилах-священниках
США задержали судно из Северной Кореи
Невзоров восхитился обстоятельствами гибели Доренко
Трамп рассказал о сдерживании Болтона
На президента Филиппин заполз огромный таракан
Новости партнеров

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Перейти в «Мою Ленту»

Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний. Исследование учло отзывы 40 тысяч клиентов в 40 странах и основывалось на данных нескольких коммерческих поставщиков.

134 аэропорта оценивались по соблюдению графика вылетов, качеству обслуживания и наличию магазинов и ресторанов. Лучшим был признан аэропорт Хамад в Катаре. Второе место занял аэропорт Токио в Японии, Замкнул тройку лидеров аэропорт Афин в Греции.

Российский аэропорт Шереметьево стал шестым. В десятку рейтинга также попали аэропорт Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша), аэропорт Чанги (Сингапур), международный аэропорт Раджив Ганди (Индия), аэропорт Тенерифе Норте (Испания) и аэропорт Виракопус (Бразилия).

Авиакомпании были рассортированы по соблюдению графика полетов, качеству полетов и возможности быстро вернуть билет. Рейтинг возглавила Qatar Airways, следом за ним идут American Airlines и Aeromexico. Также лучшими признаны SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates. В рейтинг 74 авиакомпаний попала только одна авиакомпания из России. «Аэрофлот» занял 32-е место

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы лучшие авиакомпании мира
Названы самые чистоплотные авиакомпании
Названы самые востребованные авиалинии в Европе
Названы лучшие авиакомпании 2019 года
«Аэрофлот» признан лучшей авиакомпанией в Европе по версии APEX
Путешествия
Путешествия13:18 6 мая

Аварийный выход

В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
20:51 8 мая

Стало известно число пострадавших при крушении самолета в Азии

22:04 6 мая

Разъяренный пассажир покусал полицейского в аэропорту

20:14 8 мая

За клиентами Airbnb неделями подглядывали со скрытых камер

Путешествия00:0327 апреля
May 11, 2016 - Windhoek, Namibia - Night karaoke in the most popular bar in Windhoek, Namibia, on May 11, 2016. (Credit Image: Global Look Press via ZUMA Press)

Африканский налет

Лучшее пиво и мясо антилопы: зачем ехать в Намибию
17:20 8 мая

Пассажирский самолет разбился в Азии

20:29 5 мая

Сгоревший SSJ-100 оказался новым

16:58 8 мая

Сотрудники аэропорта открыли урну с прахом матери пассажира и возмутили его

Путешествия00:0210 апреля

Биль или небыль

Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
16:54 8 мая

Отменены еще два рейса SSJ-100

20:09 5 мая

Подтверждена гибель одного человека в сгоревшем самолете в Шереметьево

15:15 8 мая

Стало известно о четвертом за сутки происшествии с SSJ-100

Россия
«Глубокий и простой посыл»
Участники первого «Бессмертного полка» о его появлении и смысле Дня Победы
«Я впервые видел так много тел в одной яме»
Эти россияне ищут и находят на полях сражений забытых советских солдат
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»
Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
Ветераны войны Ленинградской области получат праздничные выплаты к Дню Победы
На параде в Нижнем Тагиле показали «фашиста» в клетке
В России открыли памятник Сталину
Россия ответила на территориальные претензии Эстонии
Все материалы
Мир
Битва за Север
Россия, США и Китай борются за Арктику. Она решит судьбу всего мира
США задержали судно из Северной Кореи
Трамп рассказал о сдерживании Болтона
Трамп определился с кандидатурой нового главы Пентагона
Трамп отказался называть Россию врагом
Полицейские выстрелили в подозреваемого 76 раз
В Австрии русский храм провел службу в память о погибших во Второй мировой войне
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Задержанные в России рыбаки вернулись на Украину
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
К «Бессмертному полку» в Киеве примкнули люди с портретами порноактрисы и Рейгана
Эстония нашла в России часть своей территории
Лукашенко отверг возможность свержения власти в Белоруссии
Лукашенко объяснил отсутствие на параде Победы в Москве
Все материалы
Экономика
Жажда наживы
Как большие зарплаты начальников приводят компании к краху
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Определена причина отказа Китая идти на уступки США в торговой войне
Volkswagen объявил войну Tesla
США захотели остановить строительство «Северного потока-2»
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый «Маскарад»
После войны маршал Жуков взялся за бандитов в Одессе. Их перебили без суда и следствия
Александр Кокорин и Павел Мамаев«Мы рассчитывали на гуманность накануне 9 Мая»
Кокорина и Мамаева отправили в колонию. Они ждали другого решения
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат Пака отреагировала на приговор Кокорину и Мамаеву
Российский врач изнасиловал пациентку после операции и избежал тюрьмы
Российский судья покончил с собой в гараже
Кокорин и Мамаев получили право на досрочное освобождение
Все материалы
Наука и техника
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Запах спирта после пристыковки американского корабля взволновал экипаж МКС
Стало известно о секретной ракете США
США запустили межконтинентальную ракету 9 мая
Су-25СМ3 поразит цели «без летчика»
Все материалы
Спорт
«Тоттенхэм» стал вторым финалистом Лиги чемпионов
Англичане чудом обыграли «Аякс». Впереди чисто английский финал
Луис Суарес ляжет под нож
Стали известны финалисты Лиги Европы
«Барселона» устроит распродажу
Медведева рассказала о необычном страхе
Второй разгром в Лиге чемпионов заставил «Барселону» задуматься о смене тренера
Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя в руке
Все материалы
Культура
Крылатова качели
Умер Евгений Крылатов — композитор «Гостьи из будущего» и «Приключений Электроника»
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
«Мне хотелось сделать советское кино»
Как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о Дне Победы
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Создатели «Игры престолов» объяснили равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку
Из ремейка «Леди и Бродяги» уберут расистскую песню сиамских кошек
Россияне назвали свои любимые военные фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Телевидение меня больно ранит»
Не стало Сергея Доренко — телекиллера и ярчайшего журналиста своего поколения
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
«Как тебе такое, маленькая дрянь?»
Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube
Очевидец рассказал о падении Доренко с мотоцикла
Появилось видео последних секунд жизни Доренко
Названа причина смерти Сергея Доренко
Погиб Сергей Доренко
Все материалы
Ценности
Закон военного времени
Какие часы помогали воевать летчикам, спецназу и артиллеристам
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Еще один бренд пригласил на работу модель без переднего зуба
Тучную женщину возмутили худые в рекламе нижнего белья для тучных
Свекровь обругали за попытку перещеголять невестку на ее свадьбе
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Все материалы
Путешествия
У SSJ-100 проблемы с полетами по всей России
После катастрофы в Шереметьево рейсы задерживают и отменяют
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Стало известно число пострадавших при крушении самолета в Азии
За клиентами Airbnb неделями подглядывали со скрытых камер
Пассажирский самолет разбился в Азии
Сотрудники аэропорта открыли урну с прахом матери пассажира и возмутили его
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
«Мисс Вселенную» окрестили полной из-за лишнего килограмма
Проворный кабан обошел семь львов
Ребенок родился с мозгом на лице
Студенткам предложили повысить благосостояние за счет знакомства с «папиком»
Все материалы
Танки от автопроизводителей
Избранное на Моторе: боевая техника от автомобильных компаний
Тест Kia Soul нового поколения
Яркая внешность, приятный интерьер и проблемы с подвеской
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг
Что особенного в немецкой гоночной трассе, отчего все хотят поставить ее рекорд?
Новую BMW M8 оставят без вакуумного усилителя тормозов
В Германии открыли автобан для грузовиков-троллейбусов
Названы заработавшие больше всех на автомобилях в России марки
Все материалы
Дом
Мимо кассы
Что мешает россиянам получить ипотеку: восемь причин
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
Средняя цена новых домов около Москвы перевалила за миллион евро
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Названа главная опасность жизни в коммуналке
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Все материалы