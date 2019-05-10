Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний. Исследование учло отзывы 40 тысяч клиентов в 40 странах и основывалось на данных нескольких коммерческих поставщиков.

134 аэропорта оценивались по соблюдению графика вылетов, качеству обслуживания и наличию магазинов и ресторанов. Лучшим был признан аэропорт Хамад в Катаре. Второе место занял аэропорт Токио в Японии, Замкнул тройку лидеров аэропорт Афин в Греции.

Российский аэропорт Шереметьево стал шестым. В десятку рейтинга также попали аэропорт Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша), аэропорт Чанги (Сингапур), международный аэропорт Раджив Ганди (Индия), аэропорт Тенерифе Норте (Испания) и аэропорт Виракопус (Бразилия).

Авиакомпании были рассортированы по соблюдению графика полетов, качеству полетов и возможности быстро вернуть билет. Рейтинг возглавила Qatar Airways, следом за ним идут American Airlines и Aeromexico. Также лучшими признаны SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates. В рейтинг 74 авиакомпаний попала только одна авиакомпания из России. «Аэрофлот» занял 32-е место

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