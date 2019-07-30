Глава Минтранса России Евгений Дитрих сообщил, что московский аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с выдачей багажа. Его слова передает РИА Новости.

Проблемы с выдачей багажа в аэропорту наблюдались с начала июня, с момента завершения передачи функций по обработке багажа компанией «Аэрофлот» компании «Шереметьево-Хэндлинг». Администрация наняла дополнительный персонал и повысила зарплату грузчикам, а также переориентировала потоки багажа в терминале D аэропорта.

«Глобально с точки зрения решения вопросов багажа Шереметьево исправилось. По состоянию уже на сегодня, где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию», — прокомментировал Дитрих. По словам министра, в настоящее время сбоев в работе воздушной гавани нет.

Ранее сообщалось, что аэропорт Шереметьево обязался возместить авиакомпаниям убытки, которые им пришлось понести из-за сбоев в выдаче багажа. Выплаты будут включать компенсации, которые перевозчики должны пассажирам. Огромные очереди пассажиров образовались в Шереметьево 20 и 30 июня. В эти дни большое количество багажа (около девяти тысяч единиц) не было отправлено по назначению.

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