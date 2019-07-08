Шереметьево заплатит за задержку багажа

Аэропорт Шереметьево возместит авиакомпаниям убытки, которые им пришлось понести из-за сбоев в выдаче багажа. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на первого заместителя генерального директора по производству АО «Международный аэропорт Шереметьево» Андрея Никулина.

Никулин отметил, что выплаты будут включать компенсации, которые перевозчики должны пассажирам.

По словам министра транспорта Евгения Дитриха, до 10 июля аэропорт Шереметьево проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации с багажом. Он уточнил, что улучшения ситуации следует ожидать к концу июля, а стабилизации — к 15 августа.

В июне пресс-служба аэропорта Шереметьево объяснила, что очереди на выдачу багажа образовались из-за опозданий рейсов. Уточняется, что самолеты прибывали в аэропорт с опозданием из-за высокой грозовой активности, и в Шереметьеве скопилось около 1,5 тысячи единиц багажа из-за несостоявшихся трансферных стыковок. Сейчас багаж отправляется в пункты назначения.

30 июня в сети появились фотографии огромных очередей в Шереметьево. Также отмечалось, что 29 и 30 июня большое количество багажа (около девяти тысяч единиц) не было отправлено по назначению.

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