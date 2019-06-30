В Шереметьево объяснились за огромные очереди

Очереди на выдачу багажа в московском Шереметьево образовались из-за опозданий рейсов. Об этом агентству РИА Новости заявили в пресс-службе аэропорта.

Уточняется, что самолеты прибывали в аэропорт с опозданием из-за высокой грозовой активности, и в Шереметьево скопилось около 1,5 тысячи единиц багажа из-за несостоявшихся трансферных стыковок. Сейчас багаж отправляется в пункты назначения.

Помимо этого, в Шереметьево пояснили, что из-за технических проблем в терминале D около 30 минут не работала багажная лента. Собеседник агентства уточнил, что проблема уже устранена.

Ранее 30 июня в сети появились фотографии огромных очередей в Шереметьево. Одновременно с этим принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» выяснила, что у компании «Шереметьево хэндлинг» снова возникли сложности с обработкой багажа — 29 и 30 июня большое количество багажа (около 9000 единиц) не отправлено по назначению.

28 июня, сообщалось, что стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой. В пресс-службе Шереметьево сообщили, что подтопление на вылетах самолетов никак не отразилось.

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